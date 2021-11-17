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Збірна України отримала повноцінного головного тренера

Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні відбулось засідання виконкому Української асоціації футболу під час якого було обрано головного тренера національної збірної країни. Ним став колишній виконувач обов’язків Олександр Петраков.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УАФ.

Президент УАФ Андрій Павелко запропонував Петракову посаду на строк до 30 грудня 2022 року. Саме тоді завершується чемпіонат світу в Катарі. Водночас новий головний тренер збірної має можливість продовжити контракт до 30 липня 2024 року - на цикл відбору й фінальної частини Євро-2024.

"За цей час (поки Петраков був виконувачем обов’язків - ред.) команда не програла жодного матчу, звела до нічиєї поєдинок проти чинного чемпіона світу, збірної Франції, та виборола дві ключові виїзні перемоги над прямими конкурентами - збірними Фінляндії та Боснії і Герцеговини", - заявив Павелко.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що до сьогодні Петраков був виконувачем обов'язків, але після того, як він вчора вивів Україну у плей-офф відбору, його вирішили зробити тренером.

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