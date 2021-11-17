Сборная Украины получила полноценного главного тренера

Сегодня состоялось заседание исполкома Украинской ассоциации футбола во время которого был избран главный тренер национальной сборной страны. Им стал бывший исполняющий обязанности Александр Петраков.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УАФ.
Президент УАФ Андрей Павелко предложил Петракову должность на срок до 30 декабря 2022 года. Именно тогда завершается чемпионат мира в Катаре. В то же время новый главный тренер сборной имеет возможность продлить контракт до 30 июля 2024 года - на цикл отбора и финальной части Евро-2024.
"За это время (пока Петраков был исполняющим обязанности - ред.) команда не проиграла ни одного матча свела к ничьей поединок против действующего чемпиона мира, сборной Франции, и завоевала две ключевые выездные победы над прямыми конкурентами - сборными Финляндии и Боснии, а также Герцеговины", - заявил Павелко.
Напомним, что РБК-Украина писало о том, что до сих пор Петраков был исполняющим обязанности, но после того, как он вчера вывел Украину в плей-офф отбора, его решили сделать тренером.