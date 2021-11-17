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Сборная Украины получила полноценного главного тренера

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня состоялось заседание исполкома Украинской ассоциации футбола во время которого был избран главный тренер национальной сборной страны. Им стал бывший исполняющий обязанности Александр Петраков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Президент УАФ Андрей Павелко предложил Петракову должность на срок до 30 декабря 2022 года. Именно тогда завершается чемпионат мира в Катаре. В то же время новый главный тренер сборной имеет возможность продлить контракт до 30 июля 2024 года - на цикл отбора и финальной части Евро-2024.

"За это время (пока Петраков был исполняющим обязанности - ред.) команда не проиграла ни одного матча свела к ничьей поединок против действующего чемпиона мира, сборной Франции, и завоевала две ключевые выездные победы над прямыми конкурентами - сборными Финляндии и Боснии, а также Герцеговины", - заявил Павелко.

Напомним, что РБК-Украина писало о том, что до сих пор Петраков был исполняющим обязанности, но после того, как он вчера вывел Украину в плей-офф отбора, его решили сделать тренером.

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