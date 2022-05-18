Росію і Білорусь відсторонили від баскетбольного ЧС-2023 та інших змагань

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) вигнала Росію і Білорусь із найбільших інтернаціональних змагань за повномасштабне вторгнення до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФІБА .

У березні баскетбольна Євроліга вигнала російські команди зі змагань. Функціонери постановили виключити "Зеніт", ЦСКА та УНІКС з Євроліги, а краснодарську "Локомотив-Кубань" – із Єврокубка. Результати всіх матчів за участю російських команд анулювали.

Окрім того, ФІБА вирішила поширити всі обмеження і на баскетбол 3x3. Окремо організація запланувала санкції в європейських турнірах. Рішення очікують у найближчі дні.

Збірні Росії та Білорусі офіційно відсторонені від:

Керівна баскетбольна організація доповнила перелік санкцій для РФ і її союзниці – Білорусі. ФІБА заборонила обом країнам проводити змагання під егідою федерації та зняла російські та білоруські команди з низки змагань.

До слова, МОК не допустив Росію і Білорусь до тендеру з купівлі телеправ на Олімпійські ігри.

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