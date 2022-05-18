Россию и Беларусь отстранили от баскетбольного ЧМ-2023 и других соревнований

Руководящая баскетбольная организация дополнила список санкций для РФ и ее союзницы – Беларуси. ФИБА запретила обеим странам проводить соревнования под эгидой федерации и сняла российские и белорусские команды с ряда соревнований.

Сборные России и Беларуси официально отстранены от:

квалификации к чемпионату мира-2023 среди мужчин;

женского ЧМ-2022 в категории U-17;

женского Мундиаля-2022.



Кроме того, ФИБА решила распространить все ограничения на баскетбол 3x3. Отдельно организация планировала санкции в европейских турнирах. Решения ожидают в ближайшие дни.

В марте баскетбольная Евролига выгнала российские команды с соревнований. Функционеры постановили исключить "Зенит", ЦСКА и УНИКС из Евролиги, а краснодарскую "Локомотив-Кубань" – из Еврокубка. Результаты всех матчей с участием российских команд аннулировали.