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Россию и Беларусь отстранили от баскетбольного ЧМ-2023 и других соревнований

Фото: Спортивная изоляция России будет продолжаться (russiabasket.ru)
Автор: Антон Федорцив

Международная федерация баскетбола (ФИБА) изгнала Россию и Беларусь из крупнейших интернациональных соревнований из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФИБА.

Руководящая баскетбольная организация дополнила список санкций для РФ и ее союзницы – Беларуси. ФИБА запретила обеим странам проводить соревнования под эгидой федерации и сняла российские и белорусские команды с ряда соревнований.

Сборные России и Беларуси официально отстранены от:

  • квалификации к чемпионату мира-2023 среди мужчин;
  • женского ЧМ-2022 в категории U-17;
  • женского Мундиаля-2022.


Кроме того, ФИБА решила распространить все ограничения на баскетбол 3x3. Отдельно организация планировала санкции в европейских турнирах. Решения ожидают в ближайшие дни.

В марте баскетбольная Евролига выгнала российские команды с соревнований. Функционеры постановили исключить "Зенит", ЦСКА и УНИКС из Евролиги, а краснодарскую "Локомотив-Кубань" – из Еврокубка. Результаты всех матчей с участием российских команд аннулировали.

К слову, МОК не допустил Россию и Беларусь к тендеру по покупке телеправ на Олимпийские игры.

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Баскетбол