Россию и Беларусь отстранили от баскетбольного ЧМ-2023 и других соревнований

Международная федерация баскетбола (ФИБА) изгнала Россию и Беларусь из крупнейших интернациональных соревнований из-за полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФИБА.
Руководящая баскетбольная организация дополнила список санкций для РФ и ее союзницы – Беларуси. ФИБА запретила обеим странам проводить соревнования под эгидой федерации и сняла российские и белорусские команды с ряда соревнований.
Сборные России и Беларуси официально отстранены от:
Кроме того, ФИБА решила распространить все ограничения на баскетбол 3x3. Отдельно организация планировала санкции в европейских турнирах. Решения ожидают в ближайшие дни.
В марте баскетбольная Евролига выгнала российские команды с соревнований. Функционеры постановили исключить "Зенит", ЦСКА и УНИКС из Евролиги, а краснодарскую "Локомотив-Кубань" – из Еврокубка. Результаты всех матчей с участием российских команд аннулировали.
К слову, МОК не допустил Россию и Беларусь к тендеру по покупке телеправ на Олимпийские игры.
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