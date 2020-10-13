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Роналду заразився коронавірусом

Автор: РБК-Україна

Португальський футболіст Кріштіану Роналду заразився коронавірусом. Спортсмен був виключений зі збірної Португалії на час лікування.

Про це повідомляє Федерація футболу Португалії.

У Федерації футболу Португалії заявили, що "Роналду був звільнений від роботи в національній збірній після позитивного тесту на COVID-19, тому він не зіграє зі збірною Швеції".

При цьому наголошується, що нападник "Ювентуса" почуває себе добре і у нього немає симптомів захворювання.

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Інші члени збірної Португалії отримали негативні тести на коронавірус.

З "Ювентусом" в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів зіграє "Динамо". Матч відбудеться 20 жовтня, а тому форвард навряд зіграє в Києві.

Нагадаємо, в "Шахтарі" дев'ять футболістів захворіли на коронавірус.

Крім того, перед матчами в Лізі націй з Німеччиною та Іспанією у шести футболістів збірної України підтвердили коронавірус.

Додамо, що раніше УЄФА схвалив часткове повернення вболівальників в єврокубках і на матчах збірних. Трибуни дозволено заповнювати на 30% від загальної місткості стадіонів.

Проте проведення ігор з глядачами можливо з урахуванням схвалення місцевої влади, а також з дотриманням соціальної дистанції і санітарних норм.

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