УЄФА дозволив повернути вболівальників на стадіони на матчі єврокубків і збірних

УЄФА схвалив часткове повернення уболівальників в єврокубках і на матчах збірних. Рішення поширюється вже на найближчі ігри національних команд наступного тижня.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Трибуни в матчах Ліги чемпіонів, Ліги Європи, а також в Лізі націй дозволяється заповнювати на 30% від загальної місткості стадіонів. Проведення ігор з глядачами можливо з урахуванням схвалення місцевої влади, а також з дотриманням соціальної дистанції і санітарних норм.

Рішення про повернення уболівальників на стадіони прийнято після проведення з частково заповненими трибунами матчу за Суперкубок УЄФА між Баварією і Севільєю. Гра пройшла на Пушкаш Арені в Будапешті і її відвідали 15 тисяч глядачів. Сьогодні виконком організації вирішив, що проводити поєдинки з уболівальниками в такому форматі безпечно.

Гостьові вболівальники поки на стадіони допускатись не будуть.

Наступного тижня збірна України зіграє два матчі - товариський проти Франції 7 жовтня і з Німеччиною в Лізі націй 10-го. 13-го жовтня команда Андрія Шевченка зіграє з Іспанією.

Нагадаємо, в Україні дозволено пускати вболівальників на стадіони в регіонах "зеленої" і "жовтої" зони карантину. Трибуни можуть заповнюватися на 25%.

Також сьогодні стали відомі суперники "Динамо" і "Шахтаря" в груповому етапі Ліги чемпіонів.

Крім цього, Франція оголосила склад на матч з Україною.