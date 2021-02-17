Матч Динамо - Брюгге перенесли через мороз: відомо новий час

Матч Динамо - Брюгге в Лізі Європи призначений на новий час. Він буде зіграний у четвер, 18 лютого, але почнеться в 17:00.

Спочатку гра в Києві повинна була стартувати в 19:55, поряд з іншими поєдинками 1/16 фіналу Ліги Європи. Але в УЄФА вирішили перенести зустріч на більш ранній час через прогнозований мороз в Києві пізно увечері.

Між 17 і 19:00 у четвер очікується температура в межах -12 і -14 градусів, тоді як в 20-22:00 синоптики прогнозують температуру між -15 та -17 і градусами.

Це буде перша гра між Динамо і Брюгге. Матч-відповідь відбудеться 25 лютого в Бельгії.