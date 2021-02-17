Матч Динамо - Брюгге перенесли из-за мороза: известно новое время

Матч Динамо - Брюгге в Лиге Европы назначен на новое время. Он будет сыгран в четверг, 18 февраля, но начнется в 17:00.

Изначально игра в Киеве должна была стартовать в 19:55, наряду с другими поединками 1/16 финала Лиги Европы. Но в УЕФА решили перенести встречу на более раннее время из-за прогнозируемого мороза в Киеве поздним вечером.

Между 17 и 19:00 в четверг ожидается температура в пределах -12 и -14 градусов, тогда как в 20-22:00 синоптики прогнозируют температуру между -15 и -17 градусами.

Это будет первая игра между Динамо и Брюгге. Ответная состоится 25 февраля в Бельгии.