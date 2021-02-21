Ман Сіті мінімально переміг Арсенал і зберіг 10-очковий відрив на вершині АПЛ

Єдиний гол у матчі забив вінгер гостей Рахім Стерлінг, замкнувши ударом головою м'яку подачу Ріяда Мареза.

В подальшому команда Пепа Гвардіоли контролювала гру і в цілому уникала небезпеки біля своїх воріт від Арсеналу, логічно і очікувано довівши матч до перемоги.

Після цієї перемоги у Манчестер Сіті 59 очок і впевнене лідерство у турнірній таблиці Прем'єр-ліги. У найближчого переслідувача Лестера на 10 очок менше.