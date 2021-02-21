Ман Сити минимально победил Арсенал и сохранил 10-очковый отрыв на вершине АПЛ

Единственный гол в матче забил вингер гостей Рахим Стерлинг, замкнув ударом головой мягкую подачу Рияда Мареза.

В дальнейшем команда Пепа Гвардиолы контролировала игру и в целом избегала опасности у своих ворот от Арсенала, логично и ожидаемо доведя матч до победы.

После этой победы у Манчестер Сити 59 очков и уверенное лидерство в турнирной таблице Премьер-лиги. У ближайшего преследователя Лестера на 10 очков меньше.