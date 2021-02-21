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Ман Сити минимально победил Арсенал и сохранил 10-очковый отрыв на вершине АПЛ

Автор: Роман Тверденко

Манчестер Сити победил Арсенал в выездном матче 25-го тура чемпионата Англии. Единственный гол был забит на 2-й минуте.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Единственный гол в матче забил вингер гостей Рахим Стерлинг, замкнув ударом головой мягкую подачу Рияда Мареза.

В дальнейшем команда Пепа Гвардиолы контролировала игру и в целом избегала опасности у своих ворот от Арсенала, логично и ожидаемо доведя матч до победы.

После этой победы у Манчестер Сити 59 очков и уверенное лидерство в турнирной таблице Премьер-лиги. У ближайшего преследователя Лестера на 10 очков меньше.

Напомним, в субботу Ливерпуль проиграл Эвертону дома со счетом 0:2. Мерсисайдцы впервые с 1999 года проиграли соседям на своем стадионе Анфилд. Также Ливерпуль повторил клубный антирекорд по числу домашних поражений в чемпионате кряду.

Также сегодня Шахтер в 15-м туре обыграл львовский Рух - 2:0. Это результат позволил Горнякам временно возглавить турнирную таблицу.

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Новости Украины Манчестер СитиФутбол
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