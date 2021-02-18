На класі. "Шахтар" обіграв "Маккабі" на виїзді

До поєдинку з "гірниками" "Маккабі" підходив з безпрограшною серією з 14 матчів у всіх турнірах. Тоді як для донеччан це був лише другий офіційний матч.

Початок матчу був за гравцями ізраїльського клубу. Вже на 5-й хвилині "Маккабі" могло сподіватися на взяття воріт, однак Матвієнко в підкаті перехопив передачу на Пешича, який був би в кількох метрах перед воротами Трубіна. А на 12-й хвилині Пешича вже вивели віч-на-віч. Його удар парирував Трубін, після чого м'яч потрапив до Рікану, який дивом не влучив у порожні ворота. Правда, після суддя зафіксував у Пешича офсайд.

Ближче до середини тайму "Шахтар" перехопив ініціативу. На 23-й хвилині "гірники" мали реальний шанс відзначитися. Патрік відмінно розвернувся в штрафному ізраїльтян і видав передачу в район одинадцяти метрів на Мораєса. Але удар бразильського українця прийшовся по центру воріт. А через вісім хвилин Патрік вже сам опинився у подібній позиції. Спершу Марлос видав "черпачок" у штрафну на Матвієнко, той в один дотик відпасував на Патріка, а бразилець одразу відправив м'яч у сітку - 1:0.

До кінця першої половини футболісти українського клубу провели ще кілька небезпечних атак, проте рахунок залишився незмінним.

Другий тайм також пройшов під диктовку "Шахтаря". Хоча в кінцівці ізраїльтяни могли і зрівняти. На 87-й хвилині Степаненко ледь не зрізав м'яч у свої ворота після флангового прострілу. А після кутового вже рятувати довелося Трубіну - небезпечно головою пробивав Ернандес. Але останню крапку поставив саме "Шахтар". На останній хвилині доданого часу "гірники" вибігли в контратаку, в ході якої Фернандо відпасував на Тете, якому залишилося лише пробити повз воротаря "Маккабі" - 2:0.