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Катар розраховує провести ЧС-2022 з футболу в "абсолютно нормальній" обстановці

Автор: Инна Собора

Організатори Чемпіонат світу з футболу в 2022 році впевнені, що пандемія коронавіруса не завадить провести турнір в "абсолютно нормальній" обстановці. Він пройде в Катарі.

Про це повідомляє DW.

Голова організаційного комітету ЧС-2022 Нассер Аль-Хатер назвав "хорошими новинами" швидку появу вакцин від коронавіруса. Він також додав, що Катар "з нетерпінням чекає можливості прийняти вболівальників" і провести "нормальну і успішну" світову футбольну першість.

Чемпіонат світу з футболу в 2022 році відбудеться з 21 листопада по 18 грудня.

Нагадаємо, збірна України з футболу буде у другому кошику при відборі на ЧС-2022.

РБК-Україна писало, що ФІФА вже опублікувала розклад матчів чемпіонату світу 2022 року.

Всього чемпіонат світу в Катарі візьмуть сім різних міст і вісім стадіонів. Це буде перший ЧС в історії, який відбудеться на Близькому Сході.

Також вперше в історії турнір пройде в кінці року через аномально теплі погодні умови.

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