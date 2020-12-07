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Катар рассчитывает провести ЧМ-2022 по футболу в "совершенно нормальной" обстановке

Автор: Инна Собора

Организаторы Чемпионат мира по футболу в 2022 году уверены, что пандемия коронавируса не помешает провести турнир в "совершенно нормальной" обстановке. Он пройдет в Катаре.

Об этом сообщает DW.

Председатель организационного комитета ЧМ-2022 Нассер Аль-Хатер назвал "хорошими новостями" скорое появление вакцин от коронавируса. Он также добавил, что Катар "с нетерпением ожидает возможности принять болельщиков" и провести "нормальное и успешное" мировое футбольное первенство.

Чемпионат мира по футболу в 2022 году состоится с 21 ноября по 18 декабря.

Напомним, сборная Украины по футболу будет во второй корзине при отборе на ЧМ-2022.

РБК-Украина писало, что ФИФА уже опубликовала расписание матчей чемпионата мира 2022 года.

Всего чемпионат мира в Катаре примут семь различных городов и восемь стадионов. Это будет первый ЧМ в истории, который состоится на Ближнем Востоке.

Также впервые в истории турнир пройдет в конце года из-за аномально жарких погодных условий.

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Новости Украины чемпионат мираКатарФутбол