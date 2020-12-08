Динамо - Ференцварош: що треба знати про вирішальний матч Ліги чемпіонів

Команди розіграють між собою путівку в Лігу Європи

"Динамо" зустрінеться з "Ференцварош" в завершальному шостому турі групового раунду Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на каналі "Футбол 1" і Volia Football HD1. Букмекери вважають, що у "біло-синіх" більше шансів на перемогу. Кияни втратили шанси на вихід у плей-офф.

08 грудня 22:00

Київ, НСК "Олімпійський"

"Динамо" вперше за чотири роки пробилося до основної сітки турніру, однак команда Мірчі Луческу не зуміла нав'язати боротьбу за плей-офф "Барселоні" та "Ювентусу". Не взяли кияни очок і у поєдинку з "Ференцварошем", упустивши перемогу в самій кінцівці зустрічі (2:2). Після п'яти турів у активі обох суперників по одному очку, тепер їм належить з'ясувати долю єврокубкової весни.

Для проходу в Лігу Європи "Динамо" необхідно не програти "Ференцварошу". Киян влаштує перемога або нічия більше ніж 2:2. Команді Сергія Реброва необхідно або брати три очки, або зводити гру до результативної нічиєї (3:3 і більше).

Прогноз

На думку букмекерів, у "Динамо" більше шансів на прохід в Лігу Європи. На перемогу підопічних Луческу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,80, а ось успіх угорців оцінений в 4,50, а нічия - в 3,70.

Де дивитись

Гра відбудеться у вівторок, 8 грудня, на НСК "Олімпійський" в Києві. У зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією в Україні матч відбудеться без глядачів на трибунах.

Українські уболівальники зможуть подивитись поєдинок на телеканалі "Футбол 1". Також пряму трансляцію буде вести Volia Football HD1, доступна на платформі Megogo. Включення зі стадіону почнеться о 21:50, а стартовий свисток пролунає о 22:00.