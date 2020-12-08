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"Динамо" вырвало у "Ференцвароша" путевку в Лигу Европы

Новина українською → Киев, Вторник 08 декабря 2020 23:55
"Динамо" вырвало у "Ференцвароша" путевку в Лигу Европы Фото: "Ференцварош" - "Динамо" (twitter.com/Fradi_HU)
Автор: Вера Олейник

"Динамо" с минимальным счетом победило "Ференцварош" в решающем матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на НСК Олимпийский в Киеве завершилась со счетом 1:0.

Обе команды очень напряженно провели первую половину игры - без акцентированных моментов и со всем вниманием на обороне. Осторожно соперники начали и второй тайм, однако победы удалось добиться подопечным Мирчи Луческу. На 60 минуте Денис Попов после подачи со штрафного забил единственный гол в матче.

Таким образом, "Динамо" набрало четыре очка и занял третье место в группе, которое позволяет продолжить выступление в Лиге Европы весной следующего года. "Ференцварош" покидает еврокубки. Первое место в квартете занял "Ювентус", следом - "Барселона".

Впервые за четыре года киевскую команду в Лигу чемпионов вывел Мирчи Луческу. Его подопечные показали худший по набранным очкам результат в группе турнира с сезона 2007/08.

Напомним, "Заря" после победы над "Лестером" прекратила борьбу за плей-офф Лиги Европы.

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