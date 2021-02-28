Динамо впевнено перемогло Львів і збільшило відрив від Шахтаря

Динамо перемогло ФК Львів в матчі 16-го туру чемпіонату України. Перемога дозволила киянам зміцнитися в статусі лідера Прем'єр-ліги.
Подробиці матчу читайте у матеріалі РБК-Україна.
Динамо вдалося відкрити рахунок вже на першій хвилині матчу. Артем Бесєдін успішно добив після помилки воротаря Львова, який реагував на удар Віктора Циганкова.
Другий гол у першому таймі кияни забили з пенальті за фол на Віталії Буяльському. Покарання успішно пробив Віктор Циганков.
Третій гол Динамо на рахунку польського захисника Томаша Кенджери. Він добив м'яч у ворота після сейва голкіпера Львова Ореста Костика.
Львову вдалося відіграти один гол, але в кінцівці гри Динамо зусиллями Богдана Ледньова повернув різницю в три м'ячі.
Завдяки цій перемозі та поразці Шахтаря від Зорі раніше Динамо відірвалося від донецької команди на чотири очки - 37 очок у киян проти 33 у Шахтаря.
Нагадаємо, сьогодні донецький Шахтар поступився в домашньому матчі Зорі. Єдиний гол у матчі на останній хвилині компенсованого часу забив Дмитро Іванисеня - 0:1.