Динамо уверенно победило Львов и увеличило отрыв от Шахтера

Динамо победило ФК Львов в матче 16-го тура чемпионата Украины. Победа позволила киевлянам укрепиться в статусе лидера Премьер-лиги.
Подробности матча читайте в материале РБК-Украина.
Динамо удалось открыть счет уже на первой минуте матча. Артем Беседин успешно добил после ошибки вратаря Львова, который реагировал на удар Виктора Цыганкова.
Второй гол в первом тайме киевляне забили с пенальти за фол на Виталие Буяльском. Наказание успешно пробил Виктор Цыганков.
Третий гол Динамо на счету польского защитника Томаша Кенджеры. Он добил мяч в ворота после сэйва вратаря Львова Ореста Костыка.
Львову удалось отыграть один гол, но в концовке игры Динамо усилиями Богдана Леднева вернуло разницу в три мяча.
Благодаря этой победе и поражению Шахтера от Зари ранее Динамо оторвалось от донецкой команды на четыре очка - 37 очков у киевлян против 33 у Шахтера.
Напомним, сегодня донецкий Шахтер уступил в домашнем матче Заре. Единственный гол в матче на последней минуте добавленного времени забил Дмитрий Иванисеня - 0:1.