UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Динамо уверенно победило Львов и увеличило отрыв от Шахтера

Автор: Роман Тверденко

Динамо победило ФК Львов в матче 16-го тура чемпионата Украины. Победа позволила киевлянам укрепиться в статусе лидера Премьер-лиги.

Подробности матча читайте в материале РБК-Украина.

Динамо удалось открыть счет уже на первой минуте матча. Артем Беседин успешно добил после ошибки вратаря Львова, который реагировал на удар Виктора Цыганкова.

Второй гол в первом тайме киевляне забили с пенальти за фол на Виталие Буяльском. Наказание успешно пробил Виктор Цыганков.

Третий гол Динамо на счету польского защитника Томаша Кенджеры. Он добил мяч в ворота после сэйва вратаря Львова Ореста Костыка.

Львову удалось отыграть один гол, но в концовке игры Динамо усилиями Богдана Леднева вернуло разницу в три мяча.

Благодаря этой победе и поражению Шахтера от Зари ранее Динамо оторвалось от донецкой команды на четыре очка - 37 очков у киевлян против 33 у Шахтера.

Напомним, сегодня донецкий Шахтер уступил в домашнем матче Заре. Единственный гол в матче на последней минуте добавленного времени забил Дмитрий Иванисеня - 0:1.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДинамоУПЛ
Читайте также
"Заря" вырвала победу у "Шахтера" на последней минуте
"Динамо" и "Шахтер" узнали своих соперников в 1/8 финала Лиги Европы
Прогноз погоды