"Динамо" дало бій "Барселоні" у матчі третього туру Ліги чемпіонів
Кияни ледь не відібрали очки у каталонського клубу
"Барселона" насилу обіграла київське "Динамо" у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч на стадіоні "Камп Ноу" у столиці Каталонії завершилася з рахунком 2:1.
Каталонці відкрили рахунок на самому старті поєдинку. На 5 хвилині Мессі реалізував пенальті за фол Попова на капітані "блаугранас". Єдиний воротар у розпорядженні тренерського штабу киян Нещерет вгадав напрямок удару, однак врятувати ворота не вдалося.
"Біло-сині" мали шанси зрівняти рахунок, проте Андре тер Штегена здійснював сейв за сейвом.
WHAT! A! SAVE! pic.twitter.com/77vm4AsXOi— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 4, 2020
У підсумку на 65 хвилині зустрічі Піке ударом головою відправив м'яч у дальній кут воріт. "Динамо" відіграло один м'яч на 75 хвилині - пробивав Вербич, але Тер Штеген врятував свою команду, після чого першим на добивання встиг Циганков. На більше киян не вистачило.
Матч завершено. «Динамо» дало бій «Барселоні», але мінімально поступилося на «Камп Ноу».#FCDKLive #БарселонаДинамо (2:1) pic.twitter.com/J0mPuXbXXy— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) November 4, 2020
В іншому матчі групи "Ювентус" на виїзді розгромно обіграв "Ференцварош" - 4:1. У наступному турі команди проведуть матчі-відповіді. Зустрічі відбудуться 24 листопада.
Нагадаємо, що поєдинок знаходився під загрозою зриву.