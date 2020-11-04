"Динамо" дало бой "Барселоне" в матче третьего тура Лиги чемпионов
Киевляне едва не отобрали очки у каталонского клуба
"Барселона" с трудом обыграла киевское "Динамо" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Камп Ноу" в столице Каталонии завершилась со счетом 2:1.
Каталонцы открыли счет на старте поединка. На 5 минуте Месси реализовал пенальти за фол Попова на капитане "блаугранас". Единственный вратарь в распоряжении тренерского штаба киевлян Нещерет угадал направление удара, однако спасти ворота не удалось.
"Бело-синие" имели шансы сравнять счет, однако Андре тер Штегена совершал сэйв за сэйвом.
WHAT! A! SAVE! pic.twitter.com/77vm4AsXOi— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 4, 2020
В итоге на 65 минуте встречи Пике ударом головой отправил мяч в дальний угол ворот. "Динамо" отыграло один мяч на 75 минуте - пробивал Вербич, но Тер Штеген спас свою команду, после чего первым на добивание успел Цыганков. На большее киевлян не хватило.
Матч завершено. «Динамо» дало бій «Барселоні», але мінімально поступилося на «Камп Ноу».#FCDKLive #БарселонаДинамо (2:1) pic.twitter.com/J0mPuXbXXy— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) November 4, 2020
В другом матче группы "Ювентус" на выезде разгромно обыграл "Ференцварош" - 4:1. В следующем туре команды проведут ответные встречи. Матчи состоятся 24 ноября.
Напомним, что поединок находился под угрозой срыва.