ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Динамо" дало бой "Барселоне" в матче третьего тура Лиги чемпионов

Новина українською → Барселона, Среда 04 ноября 2020 23:50
"Динамо" дало бой "Барселоне" в матче третьего тура Лиги чемпионов Фото: "Барселона" - "Динамо" (twitter.com/fcbarcelona)
Автор: Вера Олейник

Киевляне едва не отобрали очки у каталонского клуба

"Барселона" с трудом обыграла киевское "Динамо" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Камп Ноу" в столице Каталонии завершилась со счетом 2:1.

Каталонцы открыли счет на старте поединка. На 5 минуте Месси реализовал пенальти за фол Попова на капитане "блаугранас". Единственный вратарь в распоряжении тренерского штаба киевлян Нещерет угадал направление удара, однако спасти ворота не удалось.

"Бело-синие" имели шансы сравнять счет, однако Андре тер Штегена совершал сэйв за сэйвом.

В итоге на 65 минуте встречи Пике ударом головой отправил мяч в дальний угол ворот. "Динамо" отыграло один мяч на 75 минуте - пробивал Вербич, но Тер Штеген спас свою команду, после чего первым на добивание успел Цыганков. На большее киевлян не хватило.

В другом матче группы "Ювентус" на выезде разгромно обыграл "Ференцварош" - 4:1. В следующем туре команды проведут ответные встречи. Матчи состоятся 24 ноября.

Напомним, что поединок находился под угрозой срыва.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Спорт Динамо Барселона видео групповой раунд Лига Чемпионов
NEWS
Минздрав предлагает ввести в Украине "час для пожилых"
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Минздрав предлагает ввести в Украине "час для пожилых"
DAILY
Александр Сенкевич: Люди старшего возраста верят, что с приходом ОПЗЖ все снова сложится как в СССР
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Александр Сенкевич: Люди старшего возраста верят, что с приходом ОПЗЖ все снова сложится как в СССР