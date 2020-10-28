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"Динамо" втратило перемогу над командою Реброва в Лізі чемпіонів

Новость на русском → Будапешт, Середа 28 жовтня 2020 23:58
"Динамо" втратило перемогу над командою Реброва в Лізі чемпіонів Фото: "Ференцварош" - "Динамо" (witter.com/DynamoKyiv)
Автор: Вера Олейник

Підопічні Луческу не втримали перевагу

Київське "Динамо" і угорський "Ференцварош" не виявили сильнішого в матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч відбулася в Будапешті на стадіоні "Гроупама Арена" і завершилася з рахунком 2:2.

Кияни вийшли вперед у середині першого тайму після точного удару з пенальті Віктора Циганкова. До перерви перевага киян збільшив Карлос Де Піна з передачі Віталія Буяльського.

Чемпіони Угорщини почали відіграватися у другому таймі. На 58 хвилині розрив у рахунку скоротив Токмак Нгуєн. На 86 хвилині капітан "Динамо" Сергій Сидорчук отримав другу жовту картку і залишив команду грати в меншості, чим і скористався "Ференцварош". Суперник зрівнявши рахунок на 90 хвилині зусиллями Франка Болі.

Це друга нічия між командами Мірчі Луческу і Сергія Реброва в тренерській кар'єрі. На рахунку румуна на чолі "Шахтаря" чотири перемоги, в українця на посаді наставника киян - три.

"Динамо" і "Ференцварош" набрали перші очки після поразок в першому турі. У паралельному матчі "Ювентус" поступився "Барселоні" з рахунком 0:2.

Нагадаємо, для киян домашня зустріч першого туру проти "Ювентуса" завершилась поразкою з рахунком 0:2.

Угорці розгромно програли "Барселоні" - 1:5. Єдиний гол за "Ференцварош" забив український півзахисник Ігор Харатін ударом з пенальті.

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