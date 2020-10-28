"Динамо" упустило победу над командой Реброва в Лиге чемпионов
Подопечные Луческу не удержали преимущество
Киевское "Динамо" и венгерский "Ференцварош" не выявили сильнейшего в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Будапеште на стадионе "Гроупама Арена" и завершилась со счетом 2:2.
Киевляне вышли вперед в середине первого тайма после точного удара с пенальти Виктора Цыганкова. До перерыва преимущество киевлян увеличил Карлос Де Пена с передачи Виталия Буяльского.
FTC Dinamo Kijev— Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) October 29, 2020
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59’ Tokmac Nguen
90’ Franck Boli #fradi #ftc #ferencvaros #UCL #FTCDYK pic.twitter.com/MsuhafqbO9
Чемпионы Венгрии начали отыгрываться во втором тайме. На 58 минуте разрыв в счете сократил Токмак Нгуен. На 86 минуте капитан "Динамо" Сергей Сидорчук получил вторую желтую карточку и оставил команду играть в меньшинстве, чем и воспользовался "Ференцварош". Соперник сравняв счет на 90 минуте усилиями Франка Боли.
Матч завершено. Втрачаємо виїздну перемогу на останніх хвилинах матчу.#ФеренцварошДинамо (2:2) pic.twitter.com/gJWXfANhyK— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) October 28, 2020
Это вторая ничья команд Мирчи Луческу и Сергея Реброва в тренерской карьере. На счету румына во главе "Шахтера" четыре победы, у украинца на посту наставника киевлян - три.
"Динамо" и "Ференцварош" набрали первые очки после поражений в первом туре. В параллельном матче "Ювентус" уступил "Барселоне" со счетом 0:2.
Напомним, для киевлян домашняя встреча первого тура против "Ювентуса" завершилась поражением со счетом 0:2.
Венгры разгромно проиграли "Барселоне" - 1:5. Единственный гол за "Ференцварош" забил украинский полузащитник Игорь Харатин ударом с пенальти.