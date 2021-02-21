RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Динамо врятувало нічию у матчі з Десною і залишилося лідером чемпіонату України

Автор: Роман Тверденко

Динамо зіграло внічию в матчі 15-го туру чемпіонату України проти Десни. Але заслуговувало і перемогти у зустрічі.

Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

Динамо з самого початку контролювало матч, але перший тайм не приніс голів у зустрічі на стадіоні "Динамо" імені Лобановського.

Після перерви першою забила Десна. На 53-й хвилині відзначився Пилип Будківський.

Після цього Динамо посилило тиск і регулярно створювала гольові моменти біля воріт команди з Чернігова, але киянам не вдавалося зрівняти рахунок.

Ситуація для Десни збільшилася на 87-й хвилині після вилучення форварда Дениса Безбородько за дві жовті картки. У доданий же час Динамо заробило пенальті за гру рукою у штрафному майданчику Андрія Гітченка. Віктор Циганков на другій доданій хвилині реалізував пенальті.

В останні кілька хвилин Динамо продовжило тиснути і мало шанс забити переможний м'яч, але в останній момент свої ворота врятував гравець Десни.

Нічия 1:1. Динамо змогло заробити одне очко і залишитися лідером УПЛ, але вже з одним очком переваги над Шахтарем.

Нагадаємо, раніше в неділю Шахтар обіграв Рух з рахунком 2:0 і на кілька годин очолив таблицю чемпіонату України.

Відзначимо також, що сьогодні в чемпіонаті Англії Манчестер Сіті переміг Арсенал, продовжив серію матчів без поразок до 18 і залишилося лідером чемпіонату з 10-очковим запасом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДинамоУПЛ
Читайте також
"Шахтар" обіграв "Рух" і тимчасово очолив УПЛ
Прогноз погоди