Динамо врятувало нічию у матчі з Десною і залишилося лідером чемпіонату України

Динамо з самого початку контролювало матч, але перший тайм не приніс голів у зустрічі на стадіоні "Динамо" імені Лобановського.

Після перерви першою забила Десна. На 53-й хвилині відзначився Пилип Будківський.

Після цього Динамо посилило тиск і регулярно створювала гольові моменти біля воріт команди з Чернігова, але киянам не вдавалося зрівняти рахунок.

Ситуація для Десни збільшилася на 87-й хвилині після вилучення форварда Дениса Безбородько за дві жовті картки. У доданий же час Динамо заробило пенальті за гру рукою у штрафному майданчику Андрія Гітченка. Віктор Циганков на другій доданій хвилині реалізував пенальті.

В останні кілька хвилин Динамо продовжило тиснути і мало шанс забити переможний м'яч, але в останній момент свої ворота врятував гравець Десни.

Нічия 1:1. Динамо змогло заробити одне очко і залишитися лідером УПЛ, але вже з одним очком переваги над Шахтарем.