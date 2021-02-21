ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ман Сіті мінімально переміг Арсенал і зберіг 10-очковий відрив на вершині АПЛ

Новость на русском → Манчестер, Неділя 21 лютого 2021 20:23
Ман Сіті мінімально переміг Арсенал і зберіг 10-очковий відрив на вершині АПЛ Фото: Рахім Стерлінг забиває єдиний гол у матчі (premierleague.com)
Автор: Роман Тверденко

Манчестер Сіті переміг Арсенал у виїзному матчі 25-го туру чемпіонату Англії. Єдиний гол був забитий на 2-й хвилині.

Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

Єдиний гол у матчі забив вінгер гостей Рахім Стерлінг, замкнувши ударом головою м'яку подачу Ріяда Мареза.

В подальшому команда Пепа Гвардіоли контролювала гру і в цілому уникала небезпеки біля своїх воріт від Арсеналу, логічно і очікувано довівши матч до перемоги.

Після цієї перемоги у Манчестер Сіті 59 очок і впевнене лідерство у турнірній таблиці Прем'єр-ліги. У найближчого переслідувача Лестера на 10 очок менше.

Нагадаємо, в суботу Ліверпуль програв Евертону вдома з рахунком 0:2. Мерсисайдці вперше з 1999 року програли сусідам на своєму стадіоні Анфілд. Також Ліверпуль повторив клубний антирекорд за кількістю домашніх поразок у чемпіонаті поспіль.

Також сьогодні Шахтар в 15-му турі обіграв львівський Рух - 2:0. Це результат дозволив Гірникам тимчасово очолити турнірну таблицю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Спорт Манчестер Сити Футбол
NEWS
Адаптивний карантин 2.0. Коли і як будуть діяти нові обмеження
Адаптивний карантин 2.0. Коли і як будуть діяти нові обмеження
DAILY
Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ