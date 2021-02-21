Ман Сіті мінімально переміг Арсенал і зберіг 10-очковий відрив на вершині АПЛ
Манчестер Сіті переміг Арсенал у виїзному матчі 25-го туру чемпіонату Англії. Єдиний гол був забитий на 2-й хвилині.
Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.
Єдиний гол у матчі забив вінгер гостей Рахім Стерлінг, замкнувши ударом головою м'яку подачу Ріяда Мареза.
В подальшому команда Пепа Гвардіоли контролювала гру і в цілому уникала небезпеки біля своїх воріт від Арсеналу, логічно і очікувано довівши матч до перемоги.
Після цієї перемоги у Манчестер Сіті 59 очок і впевнене лідерство у турнірній таблиці Прем'єр-ліги. У найближчого переслідувача Лестера на 10 очок менше.
Нагадаємо, в суботу Ліверпуль програв Евертону вдома з рахунком 0:2. Мерсисайдці вперше з 1999 року програли сусідам на своєму стадіоні Анфілд. Також Ліверпуль повторив клубний антирекорд за кількістю домашніх поразок у чемпіонаті поспіль.
Також сьогодні Шахтар в 15-му турі обіграв львівський Рух - 2:0. Це результат дозволив Гірникам тимчасово очолити турнірну таблицю.