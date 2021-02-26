"Динамо" і "Шахтар" дізналися своїх суперників в 1/8 фіналу Ліги Європи

Сьогодні, 26 лютого, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи. Своїх суперників дізналися обидва українських клуби - "Динамо" і "Шахтар".
Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.
"Динамо" отримало в суперники іспанський "Вільяреал". Перший матч пройде в Києві.
"Шахтар" зіграє в 1/8 фіналу з італійською "Ромою". Перший поєдинок пройде в Римі. Зазначимо, тренує римлян колишній наставник гірників португалець Пауло Фонсека.
Також згідно жеребкуванню на цій стадії зустрінуться:
Матчі 1/8 фіналу Ліги Європи відбудуться 11 і 18 березня
Нагадаємо, вчора київське "Динамо" на останніх хвилинах вирвало перемогу у "Брюгге" - 1:0. Цей рахунок дозволив киянам вийти в 1/8 фіналу ЛЄ за результатами двох матчів.
Також РБК-Україна писало, що "Шахтар" і в другому матчі виявився сильнішим ізраїльського "Маккабі".
Зазначимо, перемоги "Динамо" і "Шахтаря" дозволили Україні впритул наблизитися до Шотландії таблиці коефіцієнтів УЄФА.
Докладніше про результати 1/16 фіналу Ліги Європи - в матеріалі РБК-Україна.