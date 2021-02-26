"Динамо" и "Шахтер" узнали своих соперников в 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня, 26 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Своих соперников узнали оба украинских клуба - "Динамо" и "Шахтер".

Также согласно жеребьевке на этой стадии встретятся:

"Шахтер" сыграет в 1/8 финала с итальянской "Ромой". Первый поединок пройдет в Риме. Отметим, тренирует римлян бывший наставник горняков португалец Пауло Фонсека.

"Динамо" получило в соперники испанский "Вильяреал". Первый матч пройдет в Киеве.

Напомним, вчера киевское "Динамо" на последних минутах вырвало победу у "Брюгге" - 1:0. Этот счет позволил киевлянам выйти в 1/8 финала ЛЕ по результатам двух матчей.

Также РБК-Украина писало, что "Шахтер" и во втором матче оказался сильнее израильского "Маккаби".

Отметим, победы "Динамо" и "Шахтера" позволили Украине вплотную приблизиться к Шотландии в таблице коэффициентов УЕФА.

Подробнее о результатах 1/16 финала Лиги Европы - в материале РБК-Украина.