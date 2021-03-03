RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Динамо перемогло Колос в серії пенальті і вийшло в півфінал Кубка України

Автор: Роман Тверденко

Динамо здолало Колос лише в серії пенальті у матчі чвертьфіналу Кубка України. Команда Мірчі Луческу вийшла в півфінал турніру.

Подробиці гри - в матеріалі РБК-Україна.

Мірча Луческу, незважаючи на щільний графік, виставив фактично основний склад на зустріч Кубка. І це не дуже виправдало себе. Незважаючи на перевагу володіння м'ячем і атак, команда не створювала масу моментів біля воріт Євгена Волынця. За гостроту біля чужих воріт команди зіграли приблизно однаково блякло.

Колос досить грамотно захищався і іноді вибігав в контратаки, які часто вдавалося зупинити лише в межах штрафного майданчика киян.

Так ситуація дійшла до серії пенальті. В ній команді тривалий час забивали, а потім почали помилятися. У другій серії ударів першим помилився Колос і в півфінал вийшло Динамо, перемігши в серії пенальті з рахунком 4:3.

Нагадаємо, раніше першим півфіналістом Кубка України стала Зоря. Луганчани перемогли Верес з рахунком 2:1.

Ще два півфіналісти визначаються в матчах Агробізнес - Шахтар і Дніпро-1 - Олександрія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДинамоКубок Украины
Читайте також
"Зоря" стала першим півфіналістом Кубка України
Прогноз погоди