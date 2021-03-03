Динамо перемогло Колос в серії пенальті і вийшло в півфінал Кубка України

Динамо здолало Колос лише в серії пенальті у матчі чвертьфіналу Кубка України. Команда Мірчі Луческу вийшла в півфінал турніру.

Мірча Луческу, незважаючи на щільний графік, виставив фактично основний склад на зустріч Кубка. І це не дуже виправдало себе. Незважаючи на перевагу володіння м'ячем і атак, команда не створювала масу моментів біля воріт Євгена Волынця. За гостроту біля чужих воріт команди зіграли приблизно однаково блякло.

Колос досить грамотно захищався і іноді вибігав в контратаки, які часто вдавалося зупинити лише в межах штрафного майданчика киян.

Так ситуація дійшла до серії пенальті. В ній команді тривалий час забивали, а потім почали помилятися. У другій серії ударів першим помилився Колос і в півфінал вийшло Динамо, перемігши в серії пенальті з рахунком 4:3.