Динамо победило Колос в серии пенальти и вышло в полуфинал Кубка Украины

Динамо одолело Колос лишь в серии пенальти в матче четвертьфинала Кубка Украины. Команда Мирчи Луческу вышла в полуфинал турнира.

Мирча Луческу, несмотря на плотный график, выставил фактически основной состав на встречу Кубка. И это не очень оправдало себя. Несмотря на преимущество по владению мячом и атакам, команда не создавала массу убойных моментов у ворот Евгения Волынця. По остроте у чужих ворот команды сыграли примерно одинаково блекло.

Колос достаточно грамотно защищался и иногда выбегал в контратаки, которые удавалось часто остановить только в пределах штрафной киевлян.

Так ситуация дошла до серии пенальти. В ней команде длительное время забивали, а потом начали ошибаться. Во второй серии ударов первым ошибся Колос и в полуфинал вышло Динамо, победив в серии пенальти со счетом 4:3.