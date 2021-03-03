UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Динамо победило Колос в серии пенальти и вышло в полуфинал Кубка Украины

Автор: Роман Тверденко

Динамо одолело Колос лишь в серии пенальти в матче четвертьфинала Кубка Украины. Команда Мирчи Луческу вышла в полуфинал турнира.

Подробности игры - в материале РБК-Украина.

Мирча Луческу, несмотря на плотный график, выставил фактически основной состав на встречу Кубка. И это не очень оправдало себя. Несмотря на преимущество по владению мячом и атакам, команда не создавала массу убойных моментов у ворот Евгения Волынця. По остроте у чужих ворот команды сыграли примерно одинаково блекло.

Колос достаточно грамотно защищался и иногда выбегал в контратаки, которые удавалось часто остановить только в пределах штрафной киевлян.

Так ситуация дошла до серии пенальти. В ней команде длительное время забивали, а потом начали ошибаться. Во второй серии ударов первым ошибся Колос и в полуфинал вышло Динамо, победив в серии пенальти со счетом 4:3.

Напомним, ранее первым полуфиналистом Кубка Украины стала Заря. Луганчане победили Верес со счетом 2:1.

Еще два полуфиналиста определяются в матчах Агробизнес - Шахтер и Днепр-1 - Александрия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДинамоКубок Украины
Читайте также
"Заря" стала первым полуфиналистом Кубка Украины
Прогноз погоды