"Динамо" з великим рахунком поступилося "Ювентусу" у матчі Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" на виїзді поступилося "Ювентусу" в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч у Турині завершилась з рахунком 0:3.

У першому таймі були шанси відзначитися в обох команд, але скористалися ними туринці. На 21 хвилині К'єза відзначився ударом головою після передачі від Алекса Сандро. У другому таймі "Ювентус" продовжив атакувати, що вилилося в забиті м'ячі. На 57 хвилині Кріштіану Роналду подвоїв перевагу, а на 66 Альваро Мората довів перевагу до розгромної.

В іншому матчі групи "Ференцварош" вдома у Будапешті поступився "Барселоні" з аналогічним рахунком 0:3. Таким чином, київська і угорська команди, обидві мають у своєму активі по очку, розіграють між собою путівку в плей-офф Ліги Європи в завершальному турі. "Барселона" і "Ювентус" вже забезпечили собі вихід в плей-офф Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, на цій грі вперше в історії Ліги чемпіонів головним суддею була призначена жінка.