Динамо - Ференцварош: что нужно знать о решающем матче Лиги чемпионов

Команды разыграют между собой путевку в Лигу Европы

"Динамо" встретится с "Ференцварошем" в заключительном шестом туре группового раунда Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на канале "Футбол 1" и Volia Football HD1. Букмекеры считают, что у "бело-синих" больше шансов на победу. Киевляне потеряли шансы на выход в плей-офф.

8 декабря 22:00

Киев, НСК "Олимпийский"

"Динамо" впервые за четыре пробилось в основную сетку турнира, однако команда Мирчи Луческу не сумела навязать борьбу за плей-офф "Барселоне" и "Ювентусу". Не взяли киевляне очков и в поединке с "Ференцварошем", упустив победу в самой концовке встречи (2:2). После пяти туров в активе обоих соперников по одному очку, и теперь им предстоит выяснить судьбу еврокубковой весны.

Для прохода в Лигу Европы "Динамо" необходимо не проиграть "Ференцварошу". Киевлян устроит победа или ничья больше чем 2:2. Команде Сергея Реброва необходимо либо брать три очка, или сводить игру до результативной ничьей (3:3 и более).

Прогноз

По мнению букмекеров, у "Динамо" больше шансов на проход в Лигу Европы. На победу подопечных Луческу принимаются ставки с коэффициентом 1,80, а вот успех венгров оценен в 4,50, а ничья - в 3,70.

Где смотреть

Игра состоится во вторник, 8 декабря, на НСК "Олимпийский" в Киеве. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Украине матч состоится при пустых трибунах.

Украинские болельщики смогут посмотреть поединок на телеканале "Футбол 1". Также прямую трансляцию будет вести Volia Football HD1, доступна на платформе Megogo. Включение со стадиона начнется в 21:50, а стартовый свисток прозвучит в 22:00.