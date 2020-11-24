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"Барселона" розгромила "Динамо" і достроково вийшла в плей-офф Ліги чемпіонів

Автор: Вера Олейник

"Барселона" розгромила київське "Динамо" в 4 турі групового раунду Ліги чемпіонів. Матч в Києві на НСК" Олімпійський "завершився з рахунком 4:0.

Рахунок був відкритий на 52 хвилині зусиллями Деста. Через 5 хвилин забив Брейтуейт, незабаром датчанин оформив дубль, реалізувавши пенальті. А вже в компенсований час крапку в матчі поставив Антуан Грізманн.

"Барселона" взяла максимум очок за перше коло турніру, тоді як "Динамо" - лише одне очко. Каталонці вже не опустяться нижче другого місця.

Щоправда, ця поразка не вплинула на турнірну ситуацію для "біло-синіх" з огляду на програш "Ференцвароша" в Турині проти "Ювентуса". Кияни продовжують займати третє місце в таблиці, випереджаючи будапештську команду за додатковими показниками.

Нагадаємо, напередодні гри "біло-сині" не дорахувалися відразу 15 футболістів.

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