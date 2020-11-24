Динамо - Барселона: що треба знати про матч 4 туру Ліги чемпіонів

"Динамо" прийме на своєму полі "Барселону" в матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери віддають перевагу каталонській команді. Поєдинок пройде без глядачів.

23 листопада 22:00

Київ, НСК "Олімпійський"

Ліга чемпіонів повертається після міжнародної паузи на матчі збірних. Команди мають провести ще три тури. Для "Динамо" у цей відрізок визначиться подальша єврокубкова доля. Вирішальним для киян буде все ж наступний поєдинок, тому не час розслаблятись.

Турнірна ситуація

А от каталонці їдуть до Києва з надією забезпечити собі достроковий вихід у плей-офф. Перемога виводить їх автоматично до 1/8 фіналу. "Барса" комфортно почуває себе в групі, очолюючи її з максимальними дев'ятьма набраними очками. "Динамо" за підсумками трьох турів набрало лише одне очко і ділить третю-четверту сходинку з "Ференцварошем". На другому місці йде туринський "Ювентус", в якого 6 очок.

Історія зустрічей

Ні з ким кияни частіше не зустрічалися в рамках європейських клубних баталій, як з "Барселоною". Нинішнє протистояння стане для команд 12-им. У попередніх зустрічах динамівці святкували перемогу у трьох поєдинках, одного разу була зафіксована нічия, а каталонці були сильнішими у семи матчах (різниця м’ячів 16:20 на користь "блаугранас").

Попередня гра, яка відбулася на початку листопада в рамках 3 туру, завершилась перемогою команди Рональда Кумана - 2:1. Попри важкий старт на "Камп Ноу", "біло-сині" по перерві розірвали суперника на контратаках, забивши чистий гол і ледь не вирвавши нічию.

Кадрові втрати

Обидві команди, попри важливість поєдинку для кожної з них, зіграють не оптимальними складами. "Біло-сині" в останньому матчі УПЛ через травми і коронавірус не дорахувалися відразу 15 футболістів. Разом з тим напередодні свою самоізоляцію завершив капітан киян Сергій Сидорчук. Теоретично він може допомогти команді у грі проти "Барси", якщо гравець випав з ігрового тонусу.

До Києва не прийде Ліонель Мессі. Головний тренер "Барселони" Рональд Куман вирішив надати йому і півзахиснику Френкі де Йонгу відпочинок. Також залишилися в Каталонії ще чотири гравці.

Прогноз

Букмекери вважають, що фаворитом у цьому протистоянні є "Барселона". Так, на перемогу підопічних Рональда Кумана можна поставити з коефіцієнтом 1,40, тоді як успіх "Динамо" оцінюється в 7,00, нічию експерти оцінили в 5,00.

До слова, на те, що обидві команди заб'ють, коефіцієнт становить 2,10.

Де дивитись

Поєдинок відбудеться у вівторок, 24 листопада, на НСК "Олімпійський" в Києві. Час початку зустрічі - 22:00. У прямій трансляції гру покаже телеканал "Футбол 1". Також українські уболівальники зможуть подивитися поєдинок на сервісах oll.tv та Megogo за передоплатою.