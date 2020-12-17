Росія усунута від участі в міжнародних змаганнях на 2 роки

Спортивний арбітражний суд (CAS) оголосив рішення у справі між Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) і Російським антидопінговим агентством (РУСАДА). Росію остаточно позбавили права участі в міжнародних змаганнях на 2 роки

Відповідний пресреліз опублікований на сайті CAS.

Таким чином, позов WADA був частково задоволений. Спочатку організація усунула Росію на чотири роки.

Рішення набуває чинності з 17 грудня 2020 року і триватиме до 16 грудня 2022 року.

Протягом цього часу російські спортсмени не зможуть виступати під національним прапором на чемпіонатах світу (зокрема, з футболу 2022 в Катарі) та Олімпійських іграх (в Токіо у 2021 році і в Пекіні у 2022 році). Виступати атлети з Росії зможуть тільки в нейтральному статусі.

Також РФ заборонено претендувати на проведення у себе міжнародних турнірів. Однак вже заплановані змагання можуть не скасовувати, якщо немає можливості їх перенести. Це не торкнеться футбольного Євро-2020.

Російські офіційні особи не зможуть обіймати керівні посади в міжнародних спортивних федераціях, а російським чиновникам заборонено відвідувати великі спортивні заходи.

Також РУСАДА зобов'язали виплатити WADA 1,27 млн доларів компенсації витрат.

Слухання у цій справі проходили з 2 по 5 листопада в Лозанні. Засідання мало відбутися ще навесні, але було відкладено через пандемію коронавірусу.

Рішення CAS може бути опротестовано у Верховному суді Швейцарії, однак скасування вердикту буде можливе тільки в тому випадку, якщо будуть виявлені процедурні порушення ведення процесу.

Нагадаємо, WADA назвало умови участі Росії в ЧС-2022 з футболу.