Россия отстранена от участия в международных соревнованиях на 2 года

Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил решение по делу между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Россию лишили права участия в международных соревнованиях на 2 года

Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте CAS.

Таким образом, иск WADA был частично удовлетворен. Изначально организация отстранила Россию на четыре года.

Решение вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.

В течении этого времени российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира (в частности, по футболу 2022 в Катаре) и Олимпийских играх (в Токио в 2021 году и в Пекине в 2022 году). Выступать атлеты из России смогут только в нейтральном статусе.

Также РФ запрещено претендовать на проведение у себя международных турниров. Однако уже запланированные соревнования могут не отменять, если нет возможности их перенести. Это не коснется футбольного Евро-2020.

Российские официальные лица не смогут занимать руководящие посты в международных спортивных федерациях, а российским чиновникам запрещено посещать крупные спортивные мероприятия.

Также РУСАДА обязали выплатить WADA 1,27 млн долларов компенсации расходов.

Слушания по данному делу проходили со 2 по 5 ноября в Лозанне. Заседание должно было пройти еще весной, но было отложены из-за пандемии коронавируса.

Решение CAS может быть опротестовано в Верховном суде Швейцарии, однако отмена вердикта будет возможна только в том случае, если будут выявлены процедурные нарушения ведения процесса.

Напомним, WADA назвало условия участия России в ЧМ-2022 по футболу.