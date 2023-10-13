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Всплеск продаж. Назван самый популярный регион Украины для покупки квартир

Фото: Новостройки в Киеве (facebook.com/luckyland.dim)
Автор: Катерина Гончарова

За время полномасштабного вторжения РФ в Украину рекордсменами по интересу к покупке жилья стали западные регионы нашей страны. Но впоследствии прибавили темпов и Днепр, Винница, Кропивницкий. Эти города также стали хабами и принимали людей, вынужденно покинувших и потерявших дома.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказывает обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак. Она назвала регионы, где за время войны зафиксирован наибольший рост количества сделок по покупке квартир.

В каких регионах чаще всего покупают жилье во время войны

На сегодняшний день мы видим по всей стране – в регионах, которые далеки от боевых действий – период умеренного роста спроса на жилье, комментирует Виктория Берещак.

По ее словам, можно констатировать, что где-то с середины весны комфорт+ смог вернуть себе примерно четверть от объемов продаж "довоенного" периода. Но это касается отнюдь не всех проектов, а только подпадающих под две ключевые характеристики:

  1. Демонстрируют достаточные темпы строительной активности стабильно (минимум 6-8% готовности в месяц или 1 этаж монолита в теплый сезон);
  2. Выигрывают конкуренцию за внимание за счет ликвидного формата: полифункциональный квартал, кластер, эко-комплекс, многофункциональный комплекс по принципу "город в городе".

"В начале полномашстабной войны за счет внутренней миграции и отложенного спроса в период закрытых реестров, когда люди и предпочли бы осесть на новом месте и завести квартиры из-за психологического беспокойства, но не имели такой возможности, несколько месяцев мы действительно наблюдали ажиотажную заинтересованность в покупке недвижимости у отдельных регионах", – объясняет собеседница.

Тогда рекордсменами были:

  • Львовский регион;
  • Закарпатье (Ужгород);
  • Ивано-Франковск;
  • Тернополь.

"Добавили темпов и Днепр, Винница, Кропивницкий, которые также стали хабами и принимали людей, вынужденно покинувших и даже потерявших дома", – отмечает она.

Интересно, что в западных областях активнее покупали на и первичном (он там более развит), а и в центральных и восточных областях (Днепр). Тогда в фаворе был вторичный рынок.

"Если говорить о количестве сделок с начала года до момента по состоянию на сейчас на первичном рынке, то условное распределение примерно такое: до 35% Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, где Львов забирает львиную долю до 25%, до 25% - Киевский регион, остальные – другие области, расположенные вдали от боевых действий", – приводит данные Виктория Берещак.

Отметим, с началом вторжения РФ продолжают расти цены на стройматериалы, а многие специалисты, задействованные в строительстве жилых комплексов, ушли на фронт защищать Украину от оккупантов. Эти факторы, а также ряд других причин способствуют росту цен на квадратные метры. Мы писали о трех самых дорогих городах Украины по стоимости квартир.

Также стало известно, как изменились цены на жилье в западных регионах Украины во время полномасштабной войны.

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