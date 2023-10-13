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Сплеск продажів. Названий найпопулярніший регіон України для купівлі квартир

Фото: Новобудови в Києві (facebook.com/luckyland.dim)
Автор: Катерина Гончарова

За час повномашстабного вторгнення РФ в Україну рекордсменами за інтересом до купівлі житла стали західні регіони нашої країни. Але згодом додали темпів і Дніпро, Вінниця, Кропивницький. Ці міста також стали хабами та приймали людей, які вимушено покинули й втратили домівки.

Про це у коментарі для РБК-Україна розповідає оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак. Вона назвала регіони, де за час війни зафіксоване найбільше зростання кількості угод по купівлі квартир.

В яких регіонах найчастіше купують житло під час війни

Станом на зараз ми бачимо по всій країні – в регіонах, які далекі від бойових дій – період поміркованого зростання попиту на житло, коментує Вікторія Берещак.

За її словами, можна констатувати, що десь від середини весни комфорт+ зміг повернути собі приблизно чверть від обсягів продажів "довоєнного" періоду. Але це стосується геть не всіх проєктів, але лише ті, що підпадають під дві ключові характеристики:

  1.  Демонструють достатні темпи будівельної активності стабільно (мінімум 6-8% готовності на місяць або 1 поверх моноліту в теплий сезон);
  2. Виграють конкуренцію за увагу за рахунок ліквідного формату: поліфункціональний квартал, кластер, еко-комплекс, багатофункціональний комплекс за принципом "місто в місті".

"На початку повномаштабної війни за рахунок внутрішньої міграції та відкладеного попиту у період закритих реєстрів, коли люди й воліли б осісти на новому місці та завести квартири через психологічний неспокій, але не мали таку можливість, кілька місяців ми дійсно спостерігали ажіотажну зацікавленість у купівлі нерухомості в окремих регіонах", – пояснює співрозмовниця.

Тоді рекордсменами були:

  • Львівський регіон;
  • Закарпаття (Ужгород);
  • Івано-Франківськ;
  • Тернопіль.

"Додали темпів і Дніпро, Вінниця, Кропивницький, які також стали хабами та приймали людей, які вимушено покинули й навіть втратили домівки", – зауважує вона.

Цікаво, що в західних областях активніше купували і на первинному (він там більш розвинутий), а й у центральних і східних областях (Дніпро). Тоді в фаворі був вторинний ринок.

"Якщо говорити за кількість угод від початку року до моменту станом на зараз на первинному ринку, то умовний розподіл приблизно такий: до 35% Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, де Львів забирає левову частку до 25%, до 25%Київський регіон, решта – інші області, які розташовані далеко від бойових дій", – наводить дані Вікторія Берещак.

Відзначимо, з початком вторгнення РФ продовжують зростати ціни на будматеріали, а багато фахівців, які були задіяні в будівництві житлових комплексів, пішли на фронт боронити Україну від окупантів. Ці фактори, а також низка інших причин сприяє росту цін на квадратні метри. Ми писали про три найдорожчих міста України за вартістю квартир.

Також стало відомо, як змінилися ціни на житло в західних регіонах України за час повномасштабної війни.

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