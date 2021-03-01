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Житомирську область внесуть у "червону" зону карантину

Автор: Ігор Литвиненко

Житомирську область внесуть у "червону" зону карантину. Таке рішення повинна прийняти сьогодні, 1 березня, державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Про це повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечно під час брифінгу.

"Житомирська область увійде в "червону" зону з відповідними обмеженнями. За останній тиждень ми провели майже 6000 ПЛР-тестів і отримали 2716 хворих COVID-19. За останні чотири тижні динаміка зросла від майже 900 до 2700 - втричі збільшилася кількість хворих", - заявив Бунечно.

За його словами, в "червону" зону потраплять всі райони області.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 4285 нових заражень коронавірусом. Найбільше випадків за добу у Вінницькій та Івано-Франківській областях.

Раніше РБК-Україна писало, що зараз в "червону" зону знаходяться Івано-Франківська та Чернівецька області. При цьому в зоні ризику перебувають ще сім областей, серед яких, в тому числі, і Житомирська область.

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