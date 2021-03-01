Житомирську область внесуть у "червону" зону карантину. Таке рішення повинна прийняти сьогодні, 1 березня, державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Про це повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечно під час брифінгу .

"Житомирська область увійде в "червону" зону з відповідними обмеженнями. За останній тиждень ми провели майже 6000 ПЛР-тестів і отримали 2716 хворих COVID-19. За останні чотири тижні динаміка зросла від майже 900 до 2700 - втричі збільшилася кількість хворих", - заявив Бунечно.

За його словами, в "червону" зону потраплять всі райони області.