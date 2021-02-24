У Житомирській області почалася кампанія по COVID-вакцинації

У середу, 24 лютого, у Житомирській області стартувала кампанія з вакцинації від коронавірусу. Першим отримав щеплення завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Житомирської міської лікарні №2.

Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій бунечко (рос.) в Facebook.

"Житомирська область однією з перших в Україні починає вакцинацію від коронавірусу. Тільки що в Житомир доставили першу партію вакцин, що складається з 17,3 тисячі доз препарату виробництва Oxford / AstraZeneca (Covishield)", - повідомив він.

За словами очільника області, на першому етапі планується вакцинувати понад 3600 жителів області, а першими будуть вакциновані понад 900 медиків, які працюють з хворими COVID-19.

"Вакцинації будуть здійснювати лікарі мобільних бригад, які пройшли відповідне навчання з імунізації різними вакцинами від COVID-19", - додав він.