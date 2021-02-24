У Житомирській області почалася кампанія по COVID-вакцинації

У середу, 24 лютого, у Житомирській області стартувала кампанія з вакцинації від коронавірусу. Першим отримав щеплення завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Житомирської міської лікарні №2.
Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій бунечко (рос.) в Facebook.
"Житомирська область однією з перших в Україні починає вакцинацію від коронавірусу. Тільки що в Житомир доставили першу партію вакцин, що складається з 17,3 тисячі доз препарату виробництва Oxford / AstraZeneca (Covishield)", - повідомив він.
За словами очільника області, на першому етапі планується вакцинувати понад 3600 жителів області, а першими будуть вакциновані понад 900 медиків, які працюють з хворими COVID-19.
"Вакцинації будуть здійснювати лікарі мобільних бригад, які пройшли відповідне навчання з імунізації різними вакцинами від COVID-19", - додав він.
Нагадаємо, завтра у Києві почнеться вакцинація від коронавірусу. У столиці першими отримають щеплення медичні працівники.
Нагадаємо, першим в Україні вакцину від COVID отримав реаніматолог з Черкаської області.
У Київській області вакцинація теж почалася. У Броварах вакцинували лікаря інфекційного відділення. Процес зайняв 15 хвилин, перед щепленням уточнювали інформацію про самопочуття і наявності хронічних захворювань.