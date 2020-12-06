Жорсткий карантин доведеться вводити в січні, - Шмигаль

Кабінет міністрів буде змушений ввести жорсткий карантин в Україні в січні. Повний перелік обмежень представлять на засіданні уряду 9 грудня.

Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, карантин вихідного дня стабілізував епідемічну ситуацію і розвантажив медичну систему. Цього тижня тричі кількість одужалих перевищувала кількість нових хворих.

"Однак, з урахуванням динаміки захворюваності, припускаємо, що вводити більш жорсткі карантинні заходи доведеться вже в січні", - заявив Шмигаль.

Він зазначив, що з місцевою владою працюють над переліком можливих обмежень. На сьогодні вона підтримує заборону або обмеження діяльності:

святкових концертів, дискотек і нічних клубів, масових заходів у приміщеннях, хостелів, ТРЦ - 100%

музеїв, кінотеатрів та театрів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля - 95%

святкових ярмарків, спортзалів і фітнес-центрів - 90%

У той же час місцева влада виступає за часткові обмеження на громадському транспорті (перевезення тільки сидячих пасажирів), у ресторанах (доставка або на винос) і готелях (без зон розваг та харчування)

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що локдаун у січні дозволить знизити кількість випадків зараження COVID-19 до 6-8 тисяч на день

Президент Володимир Зеленський зазначив, що рекомендував не вводити локдаун в грудні.