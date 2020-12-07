Жорсткий карантин на свята буде менш болючим, - Немчінов

Жорсткий карантин в Україні на зимові свята буде менш болючим для економіки. Очікується, що карантинні заходи будуть посилені на початку січня.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

"Жорсткі обмеження - це удар по економіці. І чим, скажімо так, жорсткіше вони будуть, тим складніше буде виходити. Тому, власне, і йдеться про те, що поєднання більш жорстких обмежень зі святковим періодом для економіки буде менш болючим, ніж введення їх негайно", - заявив Немчінов.

Нагадаємо, раніше головний санлікар України Віктор Ляшко заявив, що жорсткий карантин у січні передбачатиме закриття шкіл, ресторанів і фітнес-центрів. При цьому будуть працювати гірськолижні курорти і церкви. Транспорт залишиться працювати у звичному режимі як і продуктові магазини.

На його думку, новорічний локдаун дозволить знизити захворюваність на COVID-19 в Україні до 6 000 випадків на добу.

"Розрахунки показують, що в разі введення тритижневого локдауна в січні подальше зростання захворюваності не буде піковим, і ми зможемо нормально пройти лютий-березень, і надалі обійтися без ще одного локдауна", - сказав Ляшко.