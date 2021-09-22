"Жовта" зона по-новому. Як зміняться правила карантину вже завтра

"Жовта" зона

Держкомісія ТЕБ і НС 21 вересня прийняла рішення про перехід всієї України в "жовту" зону адаптивного карантину. Рішення вступає в силу в 00:00 23 вересня. Посилення карантину пояснюється погіршенням епідситуації в країні. За словами експертів, найгірша ситуація з коронавірусом в західних областях, зокрема, в Чернівецькій області. Експерти також сумніваються в тому, що Україна цього року зможе повернутися в "зелену" зону.

Згідно з правилами карантину, в "жовтій" зоні діють такі правила:

за столиком в кафе можуть сидіти не більше 4 осіб,

масові заходи проводяться з розрахунком одна людина на чотири квадратних метри,

у кіно і театрах зали можуть бути заповнені лише на половину,

фітнес-центри та басейни можуть працювати за умови дотримання норми - одна людина на 10 квадратних метрів.

Привілеї

Обмежень "жовтої" зони можна уникнути за умови вакцинації. Так, якщо 80% персоналу отримали хоча б одну дозу вакцини, бізнес може продовжити працювати без обмежень. Але і відвідувачі також повинні бути вакциновані.

Крім того, в Мінкульті уточнили, що кіно, театри, як і вся сфера культури, може працювати не тільки при вакцинації, але і при наявності ПЛР-тесту або тесту на антиген.

Як підтвердити вакцинацію

Українці, які отримали хоча б одну дозу вакцини можуть згенерувати в додатку "Дія" COVID-сертифікат. Передбачено, що після першої дози видається "жовтий" сертифікат на 120 днів максимум, а після повного курсу вакцинації - "зелений" сертифікат терміном на рік.

Крім того, в розробці COVID-сертифікати для тих, хто перехворів, на 160 днів. У Мінцифри планують запустити їх орієнтовно в жовтні. Також буде і COVID-сертифікат для негативних ПЛР-тестів (термін дії 72 години).

Школа

Згідно з карантинними правилами, школи зможуть працювати за умови вакцинації 80% педагогів хоча б однією дозою. Крім того, допускається наявність ПЛР-тесту.

Разом з тим, деякі облдержадміністрації повідомили, що ті школи, які не відповідають нормі з вакцинації педагогів будуть закриті на карантин, а не переведені на дистанціонку.

Транспорт

"Жовта" зона не передбачає обмеження для транспорту. Таким чином, громадський транспорт продовжить працювати як і раніше.