"Желтая" зона по-новому. Как изменятся правила карантина уже завтра

"Желтая" зона

Госкомиссия ТЭБ и ЧС 21 сентября приняла решение о переходе всей Украины в "желтую" зону адаптивного карантина. Решение вступает в силу в 00:00 23 сентября. Ужесточение карантина объясняется ухудшением эпидситуации в стране. По словам экспертов, наихудшая ситуация с коронавирусом в западных областях, в частности, в Черновицкой области. Эксперты также сомневаются в том, что Украина в этом году сможет вернуться в "зеленую" зону.

Согласно правилам карантина, в "желтой" зоне действуют такие правила:

за столиком в кафе могут сидеть не больше 4 человек,

массовые мероприятия проводятся с рассчетом один человек на четыре квадратных метра,

в кино и театрах залы могут быть заполнены лишь на половину,

фитнес-центры и бассейны могут работать при условии соблюдения нормы - один человек на 10 квадратных метров.

Привилегии

Ограничений "желтой" зоны можно избежать при условии вакцинации. Так, если 80% персонала получили хотя бы одну дозу вакцины, бизнес может продолжить работать без ограничений. Но и посетители также должны быть вакцинированы.

Кроме того, в Минкульте уточнили, что кино, театры, как и вся сфера культуры, может работать не только при вакцинации, но и при наличии ПЦР-теста или теста на антиген.

Как подтвердить вакцинацию

Украинцы, получившие хотя бы одну дозу вакцины могут сгенерировать в приложении "Дія" COVID-сертификат. Предусмотрено, что после первой дозы выдается "желтый" сертификат на 120 дней максимум, а после полного курса вакцинации - "зеленый" сертификат сроком на год.

Кроме того, в разработке COVID-сертификаты для переболевших на 160 дней. В Минцифры планируют запустить их ориентировочно в октябре. Также будет и COVID-сертификат для негативных ПЦР-тестов (срок действия 72 часа).

Школы

Согласно карантинным правилам, школы смогут работать при условии вакцинации 80% педагогов хотя бы одной дозой. Кроме того, допускается наличие ПЦР-теста.

Вместе с тем, некоторые облгосадминистрации сообщили, что те школы, которые соответствуют норме по вакцинации педагогов будут закрыты на карантин, а не переведены на дистанционку.

Транспорт

"Желтая" зона не предусматривает ограничения для транспорта. Таким образом, общественный транспорт продолжит работать как и раньше.