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Спека в Україні послабиться, скрізь будуть дощі: прогноз погоди на вихідні

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики розповіли, якою буде погода на ці вихідні (3-4 липня). У всіх областях будуть йти дощі, але температура опуститься, буде не так спекотно.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

Прогноз у суботу

У суботу будуть дощі скрізь. Не лишиться ні одного регіону, де буде сухо.

На заході вдень очікується +21+27, а вночі +12+17.

На сході вдень буде +29+31, а вночі +17+19.

У центрі країни очікується вдень +25+29, а вночі +15+19.

На півдні країни передають вдень +26+28, а вночі +16+19.

Прогноз у неділю

Як і в суботу, у неділю у всіх областях України будуть йти дощі.

На заході країни вдень температура повітря вдень складе +22+26, а вночі +12+17.

На сході вдень буде +29+31, а вночі +17+19.

У центрі країни очікується вдень +25+29, а вночі +15+19.

На півдні країни передають вдень +26+28, а вночі +16+19.

Нагадаємо, в Україні, крім південного регіону, сьогодні будуть йти дощі.

Зазначимо, УкрГідрометцентр дав прогноз погоди на липень.

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