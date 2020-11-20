У Зеленського заявили, що поки рано говорити про "новорічний локдаун"

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко відреагував на чутки про наміри влади ввести "новорічний локдаун". За його словами, про такі обмеження поки що говорити зарано.

Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Як пояснив Тимошенко, спочатку треба подивитися на результати запровадженого нещодавно карантину вихідного дня.

"Варіант "новорічного локдауну" розглядається у всіх країнах, ми чуємо це від всіх європейських колег, але говорити про це поки рано. Давайте зрозуміємо, чого ми зараз доб'ємося карантином вихідного дня. Це ж ситуація, яка змінюється від тижня до тижня", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що уряд нібито планує ввести тотальний локдаун перед новорічними святами у грудні. Він заявив, що про це йшлося під час вчорашньої наради з прем'єром.

Як писало РБК-Україна, вчора Шмигаль провів другу нараду з українськими мерами. Обговорювали питання, пов'язані з карантином і пандемією коронавірусу.

Крім того, Шмигаль закликав українські церкви допомогти в боротьбі з поширенням коронавірусу під час свят.