У Зеленского заявили, что пока рано говорить о "новогоднем локдауне"

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко отреагировал на слухи о намерениях властей ввести "новогодний локдаун". По его словам, о таких ограничениях пока говорить рано.

Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как объяснил Тимошенко, сначала надо посмотреть на результаты недавно введенного карантина выходного дня.

"Вариант "новогоднего локдауна" рассматривается во всех странах, мы слышим это от всех европейских коллег, но говорить об этом пока рано. Давайте поймем, чего мы сейчас добьемся карантином выходного дня. Это же ситуация, которая меняется от недели к неделе", - отметил он.

Напомним, сегодня мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что правительство якобы планирует ввести тотальный локдаун перед новогодними праздниками в декабре. Он заявил, что об этом шла речь во время вчерашнего совещания с премьером.

Как писало РБК-Украина, вчера Шмыгаль провел второе совещание с украинскими мэрами. Обсуждали вопросы, связанные с карантином и пандемией коронавируса.

Кроме того, Шмыгаль призвал украинские церкви помочь в борьбе с распространением коронавируса во время праздников.