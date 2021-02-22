У Зеленського очікують, що вакцина прибуде в Україну завтра вранці

За його словами, при логістиці вакцини виникли певні проблеми, тому літак летить відразу не в Україну.

"Вакцина вже на шляху. Завтра вранці, сподіваюся, вже буде в Україні. Вона (партія вакцини - ред.) вже в літаку, там є певний шлях цього літака. На жаль, перша партія їде не безпосередньо відразу в Україну. Там є деякі логістичні проблеми, не викликані самою вакциною", - заявив Тимошенко.

Також він додав, що зараз Міністерство охорони здоров'я опрацьовує з логістом варіанти швидкої доставки наступних партій вакцини.

"Фактично Україна кожні 10 днів буде отримувати нову партію цієї вакцини", - повідомив Тимошенко.