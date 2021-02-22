У Зеленського очікують, що вакцина прибуде в Україну завтра вранці

Вакцина від коронавірусу має прибути в Україну завтра, 23 лютого, вранці. Препарат вже знаходиться в літаку.
Про це під час форуму "Україна 30" заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
За його словами, при логістиці вакцини виникли певні проблеми, тому літак летить відразу не в Україну.
"Вакцина вже на шляху. Завтра вранці, сподіваюся, вже буде в Україні. Вона (партія вакцини - ред.) вже в літаку, там є певний шлях цього літака. На жаль, перша партія їде не безпосередньо відразу в Україну. Там є деякі логістичні проблеми, не викликані самою вакциною", - заявив Тимошенко.
Також він додав, що зараз Міністерство охорони здоров'я опрацьовує з логістом варіанти швидкої доставки наступних партій вакцини.
"Фактично Україна кожні 10 днів буде отримувати нову партію цієї вакцини", - повідомив Тимошенко.
Нагадаємо, вчора міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca повинні прибути в Україну в найближчі дні. Далі вони будуть розподілені між регіонами згідно з планом МОЗ.
Раніше президент Володимир Зеленський не став говорити про терміни поставки в Україну першої партії вакцини. Він заявив, що партія вакцини вже знаходиться на маршруті в Україну.