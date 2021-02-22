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У Зеленского ожидают, что вакцина прибудет в Украину завтра утром

Автор: Игорь Литвиненко

Вакцина от коронавируса должна прибыть в Украину завтра, 23 февраля, утром. Препарат уже находится в самолете.

Об этом во время форума "Украина 30" заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, при логистике вакцины возникли определенные проблемы, поэтому самолет летит сразу не в Украину.

"Вакцина уже на пути. Завтра утром, надеюсь, уже будет в Украине. Она (партия вакцины - ред.) уже в самолете, там есть некоторый путь этого самолета. К сожалению, первая партия едет не напрямую сразу в Украину. Там есть некоторые логистические проблемы, не вызванные самой вакциной", - заявил Тимошенко.

Также он добавил, что сейчас Министерство здравоохранения прорабатывает с логистом варианты быстрой доставки следующих партий вакцины.

"Фактически Украина каждые 10 дней будет получать новую партию этой вакцины", - сообщил Тимошенко.

Напомним, вчера министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca должны прибыть в Украину в ближайшие дни. Дальше они будут распределены между регионами согласно плану Минздрава.

Ранее президент Владимир Зеленский не стал говорить о сроках поставки в Украину первой партии вакцины. Он заявил, что партия вакцины уже находится на маршруте в Украину.

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