Зеленський задекларував майже 4,6 млн гривень роялті від "Кварталу"

Президент Володимир Зеленський задекларував 4 мільйони 354 тисячі 832 гривні роялті від ТОВ "Квартал-95". Також він отримав виплату в 235 тисяч гривень роялті від ТОВ "Кіностолиця".

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій.

Зокрема, 30 грудня Зеленський отримав дві виплати від ТОВ "Квартал 95" на 1 млн 48 тисяч грн і 3 млн 306 тисяч 832 грн. В сумі президент отримає 4 млн 589 тисяч 832 грн роялті.

Нагадаємо, згідно декларації Володимира Зеленського за 2019 рік, президент і його родина отримала 26,6 млн гривень доходу. При цьому Зеленський з травня 2019 року відійшов від бізнесу, а його зарплата на посаді президента склала 208 тисяч гривень.

Також президент задекларував будинок вартістю понад 1,5 млн гривень, а також шість квартир (куплені в різні періоди часу), віллу в Італії вартістю 88 млн гривень (зареєстрована на компанію San Tommaso S. R. L.), квартиру в Британії вартістю 21 млн гривень.

Крім цього РБК-Україна писало, що в кінці 2020 року Зеленський заявив про необхідність посилити відповідальність за декларування недостовірної інформації та неподання декларації. Він внесе відповідний законопроект на розгляд у Верховну раду.