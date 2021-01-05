Зеленский задекларировал почти 4,6 млн гривен роялти от "Квартала"

Президент Владимир Зеленский задекларировал 4 миллиона 354 тысячи 832 гривны роялти от ООО "Квартал-95". Также он получил выплату в 235 тысяч гривен роялти от ООО "Киностолица".

Об этом свидетельствуют данные Единственного государственного реестра деклараций.

В частности, 30 декабря Зеленский получил две выплаты от ООО "Квартал 95" на 1 млн 48 тысяч грн и 3 млн 306 тысяч 832 грн. В сумме президент получит 4 млн 589 тысяч 832 грн роялти.

Напомним, согласно декларации Владимира Зеленского за 2019 год, президент и его семья получила 26,6 млн гривен дохода. При этом Зеленский с мая 2019 года отошел от бизнеса, а его зарплата на посту президента составила 208 тысяч гривен.

Также президент задекларировал дом стоимостью более 1,5 млн гривен, а также шесть квартир (куплены в разные периоды времени), виллу в Италии стоимостью 88 млн гривен (зарегистрирована на компанию San Tommaso S.R.L.), квартиру в Британии стоимостью 21 млн гривен.

Кроме этого РБК-Украина писало, что в конце 2020 года Зеленский заявил о необходимости усилить ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации. Он внесет соответствующий законопроект на рассмотрение в Верховную раду.