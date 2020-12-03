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Зеленський присвоїв звання Героя загиблому бійцю "Айдару"

Автор: Дмитро Левицький

Загиблий у 2014 році в результаті бою з російсько-окупаційними силами поблизу Хрящуватого військовослужбовець батальйону "Айдар" Ігор Філіпчук отримав звання Героя України. Відповідний указ видав президент Володимир Зеленський у четвер, 3 грудня.

Указ про присвоєння нагороди був опублікований на сайті Офісу президента.

"Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота зірка" Філіпчуку Ігорю Ярославовичу - солдату (посмертно)", - йдеться у тексті указу.

Зазначається, що звання було присвоєно за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також самовіддане служіння українському народу.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський присвоїв звання Героя гендиректору КБ "Південне" Олександру Дегтярьову. Наприкінці листопада Дегтярьов помер від ускладнень коронавірусу.

Крім того, у серпні глава держави нагородив орденом "За мужність" III ступеня військових, які загинули у липні під Зайцевим в результаті обстрілу бойовиків.

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