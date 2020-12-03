Зеленский присвоил звание Героя погибшему бойцу "Айдара"

Погибший в 2014 году в результате боя с российско-оккупационными силами вблизи Хрящеватого военнослужащий батальона "Айдар" Игорь Филипчук получил звание Героя Украины. Соответствующий указ издал президент Владимир Зеленский в четверг, 3 декабря.

Указ о присвоении награды был опубликован на сайте Офиса президента.

"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая звезда" Филипчуку Игорю Ярославовичу - солдату (посмертно)", - говорится в тексте указа.

Отмечается, что звание было присвоено за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также самоотверженное служение украинскому народу.

Напомним, недавно Зеленский присвоил звание Героя гендиректору КБ "Южное" Александру Дегтяреву. В конце ноября Дегтярев умер от осложнений коронавируса.

Кроме того, в августе глава государства наградил орденом "За мужество" III степени военных, которые погибли в июле под Зайцевым в результате обстрела боевиков.